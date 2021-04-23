Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов

Коллекторы, работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков, получили от них в 2020 году рекордную сумму проблемных долгов россиян — 582 млрд рублей.В источнике

С чего всё началось

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Зачем банки «сливают» долги

News.ruвчера в 11:12

РБК: банки передали коллекторам в пандемию рекордный объем долгов

ТАССвчера в 02:34

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

Московский Комсомолецвчера в 00:26

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Lenta.ruвчера в 01:31

Новые штрафы для водителей, рекордный заказ коллекторам. Главное за ночь

РБКвчера в 01:59

Банки передали коллекторам рекордные 582 миллиарда рублей долгов

ПРАЙМвчера в 02:10

Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов

Forbesвчера в 00:07
Интересное
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Леонков объяснил, почему ПВО ВС Крыма не сбили дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk

Российский военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с журналистами «МК» прокомментировал сообщение о том, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провел разведку в закрытой для полетов воздушной зоне вблизи Крыма.
Военное дело02:19