Экономика
Фонтанка.РуБанки передали коллекторам полмиллиарда долгов россиян
Больше 450 млрд рублей просроченных долгов передали за 9 месяцев банки взыскателям. Это на 10% больше, чем в прошлом году за тот же период. У россиян уменьшается задолжность по потребительским кредитам, но растет по автомобильным и кредитным картам, пишет 21 октября «Коммерсант».
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Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплатах в «Витессе»
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Игры
В сети появился полноценный трейлер Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
Многих игроков заинтриговал короткий тизер игры Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, и вот спустя пару дней был выпущен полноценный трейлер.
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Армия и оружие
В США впечатлены эффективностью смертоносного тандема Су-57 и БПЛА «Охотник»
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Политика
В Сочи готовятся к старту саммита «Россия-Африка»
На этой неделе в Сочи стартует саммит «Россия-Африка», в таком формате он пройдет впервые.
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Космос
Астрофизики: Инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами»
Астрофизики из Тбилисского университета в Грузии сделали заявление, что инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами».
Экономика
В России анонсировали массовые увольнения
В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
Политика
Сингапур и КНР повысили уровень военного сотрудничества
Сингапур и Китай повысили уровень военного сотрудничества, заключив новое оборонное соглашение, предусматривающее проведение совместных военных маневров, а также заходы кораблей в порты двух стран.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Политика
Британский парламент поддержал новую отсрочку Brexit
Британский парламент поддержал поправку, согласно которой премьер-министр страны должен просить об отсрочке Brexit независимо от итогов голосования по соглашению между Лондоном и Брюселем.
Происшествия
Поисково-спасательная операция возобновилась на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На ночь поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены.
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Политика
Власти Японии опровергли сообщения о кредите Ирану при соблюдении СВПД
Правительство Японии опровергло сообщения о том, что вместе с Францией оно предложило план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 миллиарда долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Единоборства
Энди Руис: «Джошуа испытывает больше давления за результат»
Поединок Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой спортсменов закончился победой Руиса техническим нокаутом.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Единоборства
Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.