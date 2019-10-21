По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.

с чего всё началось

Больше 450 млрд рублей просроченных долгов передали за 9 месяцев банки взыскателям. Это на 10% больше, чем в прошлом году за тот же период. У россиян уменьшается задолжность по потребительским кредитам, но растет по автомобильным и кредитным картам, пишет 21 октября «Коммерсант».

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