Экономика
Фонтанка.РуБанки передали коллекторам полтриллиона долгов россиян
Больше 450 млрд рублей просроченных долгов передали за 9 месяцев банки взыскателям. Это на 10% больше, чем в прошлом году за тот же период. У россиян уменьшается задолжность по потребительским кредитам, но растет по автомобильным и кредитным картам, пишет 21 октября «Коммерсант».
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с чего всё началось
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.Коммерсантъ20 октября в 22:36
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