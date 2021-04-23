Работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков коллекторы в прошлом году получили в работу рекордную сумму проблемных долгов россиян. Это 582 миллиарда рублей — максимальный показатель с 2013 года (именно с этого года НАПКА ведет свою статистику).

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С чего всё началось Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. РБК вчера в 23:01