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Экономика

Банки передали коллекторам рекордные 582 миллиарда рублей долгов

Работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков коллекторы в прошлом году получили в работу рекордную сумму проблемных долгов россиян. Это 582 миллиарда рублей — максимальный показатель с 2013 года (именно с этого года НАПКА ведет свою статистику).В источнике

С чего всё началось

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
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