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Экономика

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет. Как сообщает РБК, речь идет о 582 миллиардах рублей в 2020 году — максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику.В источнике
Lenta.ru
Московский Комсомолец
РБК

С чего всё началось

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБК23:01

Подробнее о событии

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

KM.ru00:55

Коллекторы получили рекордный объём банковских долгов россиян

News.ru01:28

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов за 7 лет

Компания01:26

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Lenta.ru01:31

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

Московский Комсомолец00:26

Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов

Forbes00:07

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

РБК23:01
Интересное

Доля просроченных долгов граждан в РФ по потребительским кредитам выросла до 25%

Национальное бюро кредитных историй опубликовало статистику по задолженности россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года с ростом на 5,3% по сравнению с 2020 годом Жители России просрочили на срок больше 90 дней 25% потребительских кредитов.
Регион onlineвчера в 10:25

Киевские власти отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

Украина не собирается вести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил 22 апреля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM00:42