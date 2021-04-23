За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет. Как сообщает РБК, речь идет о 582 миллиардах рублей в 2020 году — максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику.

С чего всё началось Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. РБК 23:01