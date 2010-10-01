Экономика
URA.RuБанки передали в работу коллекторам 450 млрд долгов россиян
Большую долю долгов россиян, по данным издания, составляют потребительские кредиты, кредитные карты и автокредиты. Президент НАПКА Эльман Мехтиев уверен, что по итогам года банки передадут коллекторам порядка 540-550 млрд рублей просроченной задолженности.
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Политика
Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
Общество
25% россиян считают себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Политика
Путин сообщил о помощи России Африке в развитии здравоохранения
Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.
Политика
Шойгу: США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало сдерживание России и Китая.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Авто
Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери
Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.
Происшествия
Число погибших из-за протестов в Чили растет
В Чили из-за протестов погибли уже 10 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление властей.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Происшествия
Семьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по 1 млн рублей
Пресс-служба Министерства труда России сообщила, что всем семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае будут отправлены страховые выплаты.
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Армия и оружие
Трамп оставит в Сирии 200 спецназовцев для борьбы с террористами
Президент США Дональд Трамп оставит на востоке САР небольшой мобильный контингент войск для борьбы с террористами.
Космос
В почвах Луны и Марса впервые вырастили урожай
Почва Марса оказалась более пригодна для выращивания растений, чем лунный грунт, выяснили исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах.
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».