По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.

с чего всё началось

В январе-сентябре текущего 2019 года банки передали коллекторам 7,7 млн долгов граждан РФ по кредитам на сумму свыше 453 млрд рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на "Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

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