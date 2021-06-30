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Банки перейдут на российское ПО за два–три года

В поддержку на 2021–2024 годы будет выделено более 45 млрд рублей из федерального бюджета, а также финансирование льготных кредитов на проекты по внедрению российских IT-технологий.В источнике

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Банки перейдут на российское ПО за два–три года

Известия19:33

Стали известны сроки перехода российских банков на отечественное ПО

Online47.ru20:59

Названы сроки перехода российских банков на отечественное ПО

Телеканал 360°20:29

«Известия»: банки должны будут перейти на отечественное ПО через два-три года

ТАСС21:27

Банки хотят перевести на российский софт за два-три года

РЕН ТВ17:46
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