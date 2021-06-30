ИзвестияБанки перейдут на российское ПО за два–три годаВ поддержку на 2021–2024 годы будет выделено более 45 млрд рублей из федерального бюджета, а также финансирование льготных кредитов на проекты по внедрению российских IT-технологий.В источникеИзвестияИзвестияГазета.RuРЕН ТВТелеканал 360°Подробнее о событииБанки перейдут на российское ПО за два–три годаИзвестия19:33Стали известны сроки перехода российских банков на отечественное ПОOnline47.ru20:59Названы сроки перехода российских банков на отечественное ПОТелеканал 360°20:29«Известия»: банки должны будут перейти на отечественное ПО через два-три годаТАСС21:27Банки хотят перевести на российский софт за два-три годаРЕН ТВ17:46Показать ещёОценить1Поделиться