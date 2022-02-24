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Банки пересмотрели риски

На фоне обострения ситуации в стране банкиры решили пересмотреть риск-политику в отношении клиентов и повысить ставки по определенным продуктам, чтобы люди не влезали в кредиты в условиях паники.
Коммерсантъ
Еще один из собеседников “Ъ” в крупном ипотечном банке указывает, что решение повысить ипотечные ставки принято многими крупнейшими банками, диапазон в среднем по базовым ставкам в 13–14,5%. Впрочем, сами банки все отрицают.
Коммерсантъ
По данным “Ъ”, изменения коснулись и автокредитов.
Коммерсантъ
Как указывают двое собеседников "Ъ", банки делают "заградительные ставки", чтобы клиенты не совершали спонтанных покупок из-за паники в ожидании роста цен.
Финмаркет

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