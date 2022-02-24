Еще один из собеседников “Ъ” в крупном ипотечном банке указывает, что решение повысить ипотечные ставки принято многими крупнейшими банками, диапазон в среднем по базовым ставкам в 13–14,5%. Впрочем, сами банки все отрицают.
"Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля с.г. российскими Вооружёнными Силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой – обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.