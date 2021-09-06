КоммерсантъБанки переводят клиентов на поденщинуРайффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальную услугу, которая позволит получать часть заработка заранее.КоммерсантъПри подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, поясняют в Райффайзенбанке.КоммерсантъПо словам топ-менеджера, наибольший отклик проект пока вызвал в компаниях с численностью более 3 тыс. сотрудников, со стороны IT-сектора и ритейла.КоммерсантъЗарплатные клиенты могут в любое время снять часть средств, которые начисляются сразу после одного отработанного дня в компании.Banki LoansЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБанки РФ разработали для клиентов снятие зарплаты по частям в любое времяBanki Loans02:33Банки переводят клиентов на поденщинуКоммерсантъ18:10Показать все источникиОценить8Поделиться