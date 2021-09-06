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Банки переводят клиентов на поденщину

Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальную услугу, которая позволит получать часть заработка заранее.
Коммерсантъ
При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, поясняют в Райффайзенбанке.
Коммерсантъ
По словам топ-менеджера, наибольший отклик проект пока вызвал в компаниях с численностью более 3 тыс. сотрудников, со стороны IT-сектора и ритейла.
Коммерсантъ
Зарплатные клиенты могут в любое время снять часть средств, которые начисляются сразу после одного отработанного дня в компании.
Banki Loans

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Банки РФ разработали для клиентов снятие зарплаты по частям в любое время
Banki Loans02:33
Банки переводят клиентов на поденщину
Коммерсантъ18:10
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