Общество
BFM.ruБанки переводят сотрудников на работу с проживанием
Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах. Согласным на такой формат предлагают повышенную зарплату или бонусы.
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с чего всё началось
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.РБКвчера в 02:00
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Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Здоровье
Еще 36 заражений коронавирусом выявлено на Ставрополье
По состоянию на 26 апреля, в Ставропольском крае зафиксирован 421 случай заражения коронавирусной инфекцией – за сутки прибавилось 36 положительных анализов на наличие коронавируса в организме.
Городской ревизор вчера в 03:01
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Калмыкия 24 апреля в 09:28
Армия и оружие
Украина продолжила испытания ракеты «Ольха-М»
Испытания украинской ракеты «Ольха-М» продолжились на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 26 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна вчера в 18:06
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
Здоровье
На Кубани скончался врач с коронавирусом
ЮГ Times вчера в 10:47
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
Транспорт
Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске
С 26 апреля в Благовещенске введен локальный режим ЧС в границах моста. В тот день на одном из пролетов объекта просела плита перекрытия.
Амурская правда 00:26
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 25 апреля в 03:48
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Общество
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции.
РИА Новости вчера в 23:01
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Общество
В Иркутск из Бангкока прибыл вывозной рейс с туристами
Рейс «Уральских авиалиний» прибыл в Иркутск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.
SIA.ru 00:09