Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

с чего всё началось

Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах. Согласным на такой формат предлагают повышенную зарплату или бонусы.

Банки переводят сотрудников на работу с проживанием

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