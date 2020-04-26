Общество

BFM.ruBFM.ruБанки переводят сотрудников на работу с проживанием

Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах. Согласным на такой формат предлагают повышенную зарплату или бонусы.
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с чего всё началось

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

Сотрудники российских банков переедут на работу

РИА Новостивчера в 09:28

Банки готовятся к переводу части сотрудников на работу «с проживанием»

RT на русскомвчера в 06:31

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

РБКвчера в 02:00

Совкомбанк начал переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Коммерсантъвчера в 04:23

СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолецвчера в 04:06

Совкомбанк в условиях пандемии отправил около 10 сотрудников жить в офис

Эхо Москвывчера в 05:32

Российские банки оставили часть сотрудников в офисах с проживанием

Известиявчера в 06:16
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Общество

Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза

В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
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Общество

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
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Экономика

Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»

Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
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Общество

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6K
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
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Здоровье

Еще 36 заражений коронавирусом выявлено на Ставрополье

По состоянию на 26 апреля, в Ставропольском крае зафиксирован 421 случай заражения коронавирусной инфекцией – за сутки прибавилось 36 положительных анализов на наличие коронавируса в организме.
Городской ревизор вчера в 03:01
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Экономика

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Калмыкия 24 апреля в 09:28
3K
Армия и оружие

Украина продолжила испытания ракеты «Ольха-М»

Испытания украинской ракеты «Ольха-М» продолжились на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 26 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна вчера в 18:06
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Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
1,8K
Здоровье

На Кубани скончался врач с коронавирусом

ЮГ Times вчера в 10:47
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Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
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Транспорт

Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске

С 26 апреля в Благовещенске введен локальный режим ЧС в границах моста. В тот день на одном из пролетов объекта просела плита перекрытия.
Амурская правда 00:26
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Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском 25 апреля в 03:48
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Происшествия

В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах

РИА Новости 01:28
Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
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Общество

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции.
РИА Новости вчера в 23:01
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Авто

В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей

В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
130
Происшествия

Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском

Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
1
Общество

Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
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Общество

В Иркутск из Бангкока прибыл вывозной рейс с туристами

Рейс «Уральских авиалиний» прибыл в Иркутск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.
SIA.ru 00:09
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