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Банки почти вдвое увеличили ввоз доллара в Россию в августе

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Известия
Москва 24
Ввоз в Россию наличных долларов в августе этого года вырос почти в два раза по сравнению с июлем и аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальные данные Центробанка. Объем ввезенной американской валюты чуть превысил $1,6 миллиарда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).
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