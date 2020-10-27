Ввоз в Россию наличных долларов в августе этого года вырос почти в два раза по сравнению с июлем и аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальные данные Центробанка. Объем ввезенной американской валюты чуть превысил $1,6 миллиарда.

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