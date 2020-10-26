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Известия
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Телеканал 360°
Газета.Ru
Московский Комсомолец
Известия
News.ru
Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).
Известия18:00
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ИА Красная Весна

Россия резко нарастила закупки наличных долларов в августе

ИА Красная Весна21:49
Телеканал 360°

Российские банки начали скупать доллары. Эксперты назвали несколько причин

Телеканал 360°20:41
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Известия18:00
Московский Комсомолец

СМИ: российские банки в августе почти вдвое увеличили импорт доллара

Московский Комсомолец19:52
ТАСС

«Известия»: банки почти вдвое увеличили ввоз доллара в Россию в августе

ТАСС18:51
News.ru

Банки почти вдвое нарастили импорт долларов в Россию

News.ru18:41
Газета.Ru

«Известия»: банки почти РФ вдвое увеличили ввоз доллара в августе

Газета.Ru20:36

Дефицит бюджета Петербурга может составить около 15%

Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году может составить 14,6%. Об этом заявил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников в ЗакСе, на заседании бюджетно-финансового комитета.
Дефицит бюджета Петербурга может составить около 15%
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 07:37

Удар ВКС России уничтожил около 100 протурецких боевиков на севере Сирии

Дамаск, 26 октября 2020, 18:38 — REGNUM Бомбардировщик ВКС России нанёс точечный воздушный удар по лагерю боевиков группировки «Хайят Тахрир-аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Идлиб, сообщает 26 октября агентство ANNA NEWS со ссылкой на местные источники.
REGNUMвчера в 11:38

Следствие требует ареста двух обвиняемых в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова

Следователи требуют отправить под стражу заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова.
ТАССвчера в 07:23

Врачи госпиталя в Ростове-на-Дону, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода

Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода.
ТАССвчера в 11:58

ЗРК С-300В4 перебазируют на Курилы

В рамках учений, зенитное ракетное соединение Восточного военного округа, оснащенное новейшей зенитной ракетной системой С-300В4, будет перебазировано на Курильские острова.
ANNA-Newsвчера в 10:51

Экс-участница «Дома 2» Настя Дашко показала фото после пластики

В студии произошедшие изменения оценили муж звезды и ее подруга - другая известная участница телестройки Ольга "Солнце" Николаева Бывшая звезда телешоу "Дома-2" Анастасия Дашко стала героиней проекта "Перезагрузка" на ТНТ, участники которого меняют свою внешность.
Толк25 октября в 09:00

Топ-5 несостоявшихся убийц Camry и Passat: бизнес-класс по 500 000 рублей

Toyota Avensis III Годы выпуска: 2008-2018 Двигатели: бензиновый 1.8 и 2.0, дизельный 2.0 Цены: от 560000 рублей Хотя среди любителей японской марки модель пользуется уважением, в целом про Avensis в России забыли: предложение на вторичном рынке в 4-5 раз уступает Camry.
Российская газета25 октября в 13:24

Очередной день протестов в Белоруссии завершился задержаниями

Очередной день протестов в Белоруссии завершился задержаниями — официальных цифр от МВД пока нет, однако, как посчитали в правозащитном центре «Весна», по всей республике были задержаны более 300 человек.
BFM.ruвчера в 15:59

У Сергея Фургала проверят старое алиби

Вскоре после задержания Сергея Фургала 9 июля этого года по подозрению в двух убийствах и одном покушении СКР дал понять, что не доверяет позиции старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Кировского района Хабаровска, который еще в ноябре 2004 года фактически оправдал господина Фургала по одному из вмененных ему преступлений — убийству Евгения Зори.
Коммерсантъвчера в 18:01