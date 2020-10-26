Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию
Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию.В источнике
С чего всё началось
Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию
Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).
Известия18:00
Подробнее о событии