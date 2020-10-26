Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Телеканал 360°
Газета.Ru
Московский Комсомолец
Известия
News.ru
Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).
Известия18:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки начали скупать доллары. Эксперты назвали несколько причин

Телеканал 360°20:41
Газета.Ru

«Известия»: банки почти вдвое увеличили ввоз доллара в Россию в августе

Газета.Ru20:36
Московский Комсомолец

СМИ: российские банки в августе почти вдвое увеличили импорт доллара

Московский Комсомолец19:52
ТАСС

«Известия»: банки почти вдвое увеличили ввоз доллара в Россию в августе

ТАСС18:51
News.ru

Банки почти вдвое нарастили импорт долларов в Россию

News.ru18:41
Известия

Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

Известия18:00

Вакцина от COVID-19 «Вектора» вошла в новую версию рекомендаций Минздрава

Вакцина против коронавируса «Эпиваккорона», разработанная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», была включена в девятую версию методических рекомендаций Минздрава России по про профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РБК19:47

Суд отказался арестовывать актрису Дрожжину по делу о мошенничестве

Хамовнический суд Москвы отказался арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
РИА Новостивчера в 12:18

Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, волна заболеваемости уходит на восток от Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 06:06

Бывшая жена Ромы Жукова не может прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

Экс-супруга созналась, что суд обязал Жукова выплачивать только 21 тысячу рублей, а он дает в четыре раза больше — но этого все равно катастрофически не хватает на поддержание шестерых детей.
Что происходит25 октября в 09:02

NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны

Стратосферная германо-американская обсерватория SOFIA с помощью инфракрасного телескопа в ходе исследований Луны впервые зафиксировала следы воды на ее обращенной к Земле — солнечной — стороне.
BFM.ruвчера в 13:40

Общенациональная забастовка началась в Белоруссии

Лидер оппозиции Светлана Тихановская поставила Лукашенко ультиматум 13 октября, попросив «Батьку» оставить пост до 25 октября, или же в стране начнётся забастовка общенационального масштаба – Народный Ультиматум.
Deita.ruвчера в 05:53