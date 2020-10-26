Бывшая жена Ромы Жукова не может прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

Экс-супруга созналась, что суд обязал Жукова выплачивать только 21 тысячу рублей, а он дает в четыре раза больше — но этого все равно катастрофически не хватает на поддержание шестерых детей.