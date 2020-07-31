Экономика

РБКРБКБанки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Инициативу поддержали в Юникредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета. Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

РИА Новости02:36

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°вчера в 19:06

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ruвчера в 20:31

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек

По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
1,4K
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
17
Здоровье

В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
Регион 64 вчера в 06:30
17
Происшествия

Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции

Четвертая Власть 02:22
7
Происшествия

В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях

Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
1
Авто

Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года

Деловое.ТВ вчера в 02:15
3
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
67
Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
236
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
9
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
759
Здоровье

В Ростовской области шесть человек умерли от коронавируса

В Ростовской области по состоянию на утро 31 июля количество инфицированных коронавирусом достигло 12941, сообщает правительство регион.
Donnews.ru 03:50
1,7K
Религия

Президент России поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с праздником Курбан-байрам российских мусульман.
Экономика сегодня 02:15
26
Наука

Разработан прибор для управления снами

Сотрудники Массачусетского технологического института в США создали программирование сновидений благодаря прибору Dormio и специальное мобильное приложение.
ToDay News Ufa вчера в 07:43
42
Путешествия

Турпоток в Турцию уменьшился на 75%

Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
1
Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
1,4K
Общество

Еще 5482 случая коронавируса выявлено в России за сутки

Коронавирус обнаружили у 5482 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 31 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Кино

Ди Каприо спродюсирует экранизацию утопии Олдоса Хаксли

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал "Остров", который будут снимать по одноименному роману-утопии Олдоса Хаксли.
Газета.Ru 03:42
Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Спорт

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

RT на русском 03:25
1
Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
38
Армия и оружие

Армения привела вооруженные силы в высокую степень боеготовности

Воинские части первого эшелона и некоторые подразделения сил центрального подчинения вооруженных сил Армении приведены в высокую степень боевой готовности.
Известия 01:38
15
Общество

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
10
Кино

Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году

Piter.tv 00:46
3
Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
21
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

Американские ученые заявили, что в квантовом мире нет «эффекта бабочки», проще говоря, небольшое событие в прошлом никак не отражается на будущем, сообщается на страницах научного журнала Science Daily.
Live24 03:22
10
Путешествия

Пассажиры пожаловались на отмену части первых рейсов в Стамбул

Клиенты «Аэрофлота» массово сообщают в соцсетях об отмене части рейсов в Стамбул и обратно, сообщил «Коммерсантъ».
Forbes 02:13
2
Как работают Яндекс.Новости?
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