Экономика
РБКБанки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Инициативу поддержали в Юникредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета. Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные.
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с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
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В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях
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RT на русском 02:55
Общество
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Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
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Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Здоровье
В Ростовской области шесть человек умерли от коронавируса
В Ростовской области по состоянию на утро 31 июля количество инфицированных коронавирусом достигло 12941, сообщает правительство регион.
Donnews.ru 03:50
Религия
Президент России поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с праздником Курбан-байрам российских мусульман.
Экономика сегодня 02:15
Наука
Разработан прибор для управления снами
Сотрудники Массачусетского технологического института в США создали программирование сновидений благодаря прибору Dormio и специальное мобильное приложение.
ToDay News Ufa вчера в 07:43
Путешествия
Турпоток в Турцию уменьшился на 75%
Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Общество
Еще 5482 случая коронавируса выявлено в России за сутки
Коронавирус обнаружили у 5482 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 31 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Кино
Ди Каприо спродюсирует экранизацию утопии Олдоса Хаксли
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал "Остров", который будут снимать по одноименному роману-утопии Олдоса Хаксли.
Газета.Ru 03:42
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Армия и оружие
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Воинские части первого эшелона и некоторые подразделения сил центрального подчинения вооруженных сил Армении приведены в высокую степень боевой готовности.
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Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Piter.tv 00:46
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
Американские ученые заявили, что в квантовом мире нет «эффекта бабочки», проще говоря, небольшое событие в прошлом никак не отражается на будущем, сообщается на страницах научного журнала Science Daily.
Live24 03:22
Путешествия
Пассажиры пожаловались на отмену части первых рейсов в Стамбул
Клиенты «Аэрофлота» массово сообщают в соцсетях об отмене части рейсов в Стамбул и обратно, сообщил «Коммерсантъ».
Forbes 02:13