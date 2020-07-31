Экономика

РБКРБКБанки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Инициативу поддержали в Юникредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета. Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

РИА Новости02:36

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ruвчера в 20:31

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°вчера в 19:06

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

BFM.ru 00:16
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Происшествия

На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
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Путешествия

Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Футбол

Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву

Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru вчера в 08:53
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия вчера в 04:47
1,4K
Общество

В США заявили о возможном лишении доллара статуса мировой валюты

Аналитики авторитетного банка Соединенных Штатов Goldman Sachs заявили, что доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты.
Live24 04:10
2
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
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Происшествия

Три человека погибли при взрыве гранаты в Черниговской области Украины

Газета.Ru 01:51
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва вчера в 12:16
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН 04:32
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Футбол

Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
РИА Новости 03:40
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Авто

Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Судя по изображениям, опубликованным компанией Kia, дизайн субкомпактного кроссовера Sonet полностью отражает актуальную фирменную стилистику бренда.
Новые автомобили вчера в 12:07
5
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
8
Общество

В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34
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Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости 28 июля в 11:00
7
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Происшествия

Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

RT на русском 04:28
Шоу-бизнес

Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»

Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
RuNews24.ru вчера в 13:35
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