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Вести.Ru
Вести.Ru

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12
Московский Комсомолец

Аналитики оценили риск списания денег со «спящих» счетов россиян

Московский Комсомолец10:01
Газета.Ru

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14
РИА Новости

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новости10:45
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты29 июля в 12:32
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Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru11:27
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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