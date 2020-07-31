Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
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Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".В источнике
С чего всё началось
Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
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