Экономика

Вести.RuВести.RuБанки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Читать в источнике
Комментировать2,7K
с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новости10:45

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Российские банки назвали количество счетов для отъема денег

Lenta.ru11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Культура

Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения

Super.ru 07:39
Общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
2K
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
369
Общество

Путин подписал закон о кальянах и вейпах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
625
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
5
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
92
Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
371
Шоу-бизнес

Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья

Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей 09:20
7
Экономика

Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.
Российская газета 11:01
1
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
866
Космос

На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов

В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
5
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
27
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
1,1K
Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
2
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
2
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
103
Футбол

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Сергей Юран покидает пост главного тренер "Химок", сообщил РИА Новости гендиректор подмосковного футбольного клуба Александр Зайцев.
РИА Новости 13:04
Экономика

Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 11:34
Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
13
Авто

Ни намека на брак: почему «хрюкает» УАЗ «Патриот»?

Об одной из любопытных конструктивных особенностей UAZ Patriot расскажет портал "АвтоВзгляд" Счастливые обладатели УАЗ "Патриот" не сразу осознают какое чудо попало им в руки: ведь ульяновский внедорожник — настоящая модель для сборки, непаханое поле для доработок и один из лучших автомобилей для тюнинга всех времен.
АвтоВзгляд вчера в 06:04
1
Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
76
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

РБК 11:11
580
Здоровье

Медики назвали три основных «ночных» признака диабета

Чтобы не ошибиться при появлении признаков состояния, медики советуют обратить внимание на сигналы, которые в этом случае начинает посылать организм.
UfacityNews.ru 10:26
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
443
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
37
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
462
Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
14
Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
1,2K
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
412
Кино

Ван Дамм снимется в комедийном боевике для Netflix

Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix.
Экономика сегодня 10:24
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное