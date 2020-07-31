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Вести.Ru
Вести.Ru

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52
Московский Комсомолец

Аналитики оценили риск списания денег со «спящих» счетов россиян

Московский Комсомолец10:01
Газета.Ru

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12
РИА Новости

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новости10:45
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30
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Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс15:13
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В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM09:43
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В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости09:40
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