Экономика
РИА НовостиБанки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
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Общество
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Коммерсантъ 05:12
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Rusvesna.su вчера в 13:20
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Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Футбол
«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала
Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
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Политика
В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ 05:33
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Армия и оружие
Появилось первое фото серийного Су-57
Первое фото серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовано в июньском номере газеты "Крылья Советов", издаваемой авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают самолет.
Российская газета 03:18
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
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Происшествия
Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
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Наука
Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось
Со временем гравитация материи во Вселенной делает ее все менее и менее однородной — области с немного большей массой, чем в среднем, притягивают вещество из окружающей среды, увеличивая контраст.
РИА Новости 04:05
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
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Вести.Ru 04:23
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
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Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Уже известно, что в организме найден этанол. Вероятнее всего, он и стал причиной смерти.
Известия вчера в 09:07
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27