Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

с чего всё началось

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.

Футбол «Парма» отказалась от приобретения Алексея Миранчука «Парма» отказалась от возможности покупки российского полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Политика Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. 841

Экономика ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4% Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении.

Армия и оружие На Донбассе умерли трое оккупантов На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.

Политика Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». 1

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 319

Футбол «Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».

Политика В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации. 1

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 249

Армия и оружие Появилось первое фото серийного Су-57 Первое фото серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовано в июньском номере газеты "Крылья Советов", издаваемой авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают самолет.

Наука Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось Со временем гравитация материи во Вселенной делает ее все менее и менее однородной — области с немного большей массой, чем в среднем, притягивают вещество из окружающей среды, увеличивая контраст.

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 3

Религия Мусульмане отмечают Курбан-байрам Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию. 18

Происшествия Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта Уже известно, что в организме найден этанол. Вероятнее всего, он и стал причиной смерти.

Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 202