Экономика

Вести.RuВести.RuБанки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки одобрили идею списаний со «спящих счетов». С Bitcoin это невозможно

РБК09:01

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

РИА Новости02:36
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На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС. Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года.
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Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

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Lenta.ru 04:47
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Футбол

Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
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Шоу-бизнес

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Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
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Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

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Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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Происшествия

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Политика

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Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
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Футбол

Кузяев может перейти из «Зенита» в клуб Английской Премьер-лиги

Представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, контракт которого с клубом истекает сегодня, предложили футболиста «Бернли», занявшему в последнем сезоне АПЛ десятое место, передаёт Sport24.
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Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

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Шоу-бизнес

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Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих

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Футбол

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Общество

Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток.
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Здоровье

В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

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RT на русском 06:26
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

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Футбол

Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева сделала заявление после слухов о разводе с певцом

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