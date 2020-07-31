Экономика
Вести.RuБанки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
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Политика
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Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
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Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
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Политика
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Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
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Vprognoze.ru 02:31
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
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Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
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ТАСС 05:33
Футбол
«Парма» не захотела платить 18 млн евро за трансфер Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, этот трансфер обошелся бы "Парме" в 18 миллионов евро. Итальянцы посчитали такую стоимость завышенной.
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Экспресс газета 07:03
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Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
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Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
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Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу
Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
Общество
В Минске прошел самый массовый в истории страны митинг оппозиции
URA.Ru вчера в 16:36
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Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
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Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
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Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом
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Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
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Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
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Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016
Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.
Эхо Москвы 07:33
Происшествия
Челябинец арестован за убийство супруги на глазах у детей
Челябинск, 31 июля 2020, 14:24 — REGNUM В Челябинской области арестован 31-летний гражданин, подозреваемый в особо жестоком убийстве супруги.
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