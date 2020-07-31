Экономика

Вести.RuВести.RuБанки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия30 июля в 17:01

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«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС30 июля в 20:12

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РИА Новостивчера в 10:45

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РЕН ТВ30 июля в 18:52

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URA.Ru30 июля в 18:30

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия30 июля в 18:30
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