Экономика
КоммерсантъБанки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии
Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство оплачивающих услуги ЖКХ в России (около 70%) делают это без комиссии.
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с чего всё началось
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.РБКвчера в 22:59
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Банки выяснили, сколько россиян оплачивают услуги ЖКХ без комиссии
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