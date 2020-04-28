Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

с чего всё началось

Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство оплачивающих услуги ЖКХ в России (около 70%) делают это без комиссии.

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 1,1K

Политика Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 102

Общество Депутат Госдумы заступился за голкипера «Крыльев Советов» Во вторник, 28 апреля, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поддержал вратаря самарских «Крыльев» Евгения Фролова.

Гаджеты Сбор денег на игровой мини-ноутбук GPD Win Max стартует 18 мая Старт запланирован на 18 мая, участники коллективного финансирования смогут приобрести новинку за 780 долларов (чуть более 58 тысяч рублей по курсу без учёта налогов).

Общество Найден потопленный немцами теплоход «Армения» Теплоход был потоплен немцами в 1941 году. Судно находится на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 18 милях от берега. 210

Здоровье Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. 29

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,5K

Общество Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса. 118

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. 7

Происшествия В Тамбовской области у 33 человек подтвердили коронавирус Коронавирусная инфекция подтвердилась у 33 пациентов, в том числе троих детей, за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 493 пациентов, выздоровели 67, сообщает администрация региона. 74

Общество В России коронавирусом заболели более 93,5 тысяч человек По состоянию на 28 апреля 2020 года в России выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,2K

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 723

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,1K

Общество За сутки в России выявили 6411 новых случаев коронавируса За последние сутки в России зафиксировали 6411 случаев заражения новым коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. 42