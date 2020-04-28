Экономика
КоммерсантъБанки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссии с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
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Общество
СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года
В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.
РБК 00:43
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс вчера в 18:22
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Кино
Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko
Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон.
Газета.Ru 00:00
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Дарья Мороз почтила память своей знаменитой мамы
Дарья Мороз признается, что очень скучает по родному человеку. Она решила почтить память любимой мамы.
Летидор вчера в 05:45
Экономика
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения в этом году
Первый Ярославский вчера в 08:29
Экономика
Газпромбанк запустил льготную ипотеку под 6,5%
Газпромбанк в рамках новой госпрограммы начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% на новостройки, говорится в сообщении банка.
РИА Новости вчера в 04:00
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Общество
Больше половины россиян не ожидают снятия карантинных мер раньше июня
Больше половины (62%) опрошенных россиян уверены, что снятие подобных мер произойдёт не раньше июня.
RT на русском вчера в 23:30
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ 26 апреля в 22:53
Общество
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском вчера в 05:11
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Политика
Трамп прокомментировал возможность переноса выборов президента США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «никогда даже не думал» об изменении даты предстоящих выборов президента США — 3 ноября.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Роспотребнадзор анонсировал новые правила перелетов для пассажиров
В России изменят правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:14