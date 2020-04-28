Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссии с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

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