Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят. Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг.

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии

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