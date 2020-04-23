Экономика
КоммерсантъБанки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии
Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят. Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг.
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Армия и оружие
Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе
ГЛАС.RU вчера в 07:40
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с коронавирусом
Власти Кемеровской области сообщили о скончавшемся от коронавируса пациенте. Летальных случаев в регионе теперь два.
ЧС-ИНФО 00:41
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Авто
Hyundai показала «заряженную» Elantra N Line
Тарантас Ньюс 01:39
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 25 апреля в 16:22
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика вчера в 07:18
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия
В Астрахани полиция оцепила общежитие на улице Савушкина
В Астрахани оцепили общежитие на улице Савушкина.
Канал 7+ вчера в 11:35
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Футбол
Генич: «Крылья Советов» имеют все основания оштрафовать Фролова
Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением по поводу конфлика между голкипером Евгением Фроловым и клубом «Крылья Советов».
Metaratings вчера в 17:08
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Футбол
Абрамович вошел в список самых ненавистных футбольных личностей
Российский бизнесмен Роман Абрамович, являющийся владельцем клуба Английской премьер-лиги "Челси", вошел в опубликованный порталом FourFourTwo рейтинг самых ненавистных личностей футбольной индустрии.
ProstoProSport 00:44
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:36
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордного тепла
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил мнение, что предстоящее лето в России будет рекордно жарким.
Инфорос вчера в 04:03
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие
Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:20
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47