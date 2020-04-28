Общество
КоммерсантъБанки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссии с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
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Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Происшествия
В Новосибирской области выявлено еще 60 случаев коронавируса
По состоянию на 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:07
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Киберспорт
Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds
CyberSport.ru вчера в 12:04
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ 26 апреля в 22:37
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
По словам депутата, перенос майских праздников стал бы дополнительной нагрузкой на экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии, что может негативно сказаться на безработице и уровне жизни населения, – сообщает РИА Новости.
Волжский.ру вчера в 01:05
Общество
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином
В Счетной палате (СП) отмечали, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 городах, среди них — лишь 6 из 12 целей проекта, и это, по мнению аудиторов, может исказить его смысл и цели.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Религия
РПЦ станет наказывать служителей за нарушение мер против коронавируса
Телеканал 360° вчера в 13:12
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Министр подчеркнул, что Прага готова вести с Москвой переговоры о передаче памятника маршалу Коневу в РФ.
Военное дело вчера в 10:20
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска
ТАСС 26 апреля в 22:56
Экономика
Банки на Урале стали чаще отказывать заемщикам
Банки на Урале стали чаще отказывать заемщикам Банки Свердловской области сообщили о росте отказов в потребительском кредитовании.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 12:35
Наука
Российские ученые создали табак, который светится в темноте
Растение, которое может светиться в темноте, впервые появилось в России. Его создали ученые из Института биоорганической химии РАН.
Народные новости вчера в 23:46
Футбол
УЕФА выделил национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что организация выделила 55 национальным ассоциациям денежные средства для борьбы с последствиями коронавируса.
Матч ТВ вчера в 12:35
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года»
Deita.ru 26 апреля в 01:45
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.
Комсомольская правда 01:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33