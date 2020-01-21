Экономика
СибдомБанки пока почти не выдают льготную ипотеку семьям с детьми-инвалидами
Ребенок-инвалид мог родиться и до этой даты. Изменения в законодательство вступили в силу в ноябре 2019 года, но пока банков, работающих по льготной ипотеке с этой категорией населения, почти нет.
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Алмазэргиэнбанк до 2024 года планирует выдать в Якутии по «Дальневосточной ипотеке» до 2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россиявчера в 04:05
Сбербанк: жителей Камчатки интересует жилье на селе по льготной ипотеке
Будущее России. Национальные проекты01:30
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С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
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Глава USADA выступил за публичные слушания по делу РУСАДА
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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
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Гордеев покинет пост вице-премьера по сельскому хозяйству
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