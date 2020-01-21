Ребенок-инвалид мог родиться и до этой даты. Изменения в законодательство вступили в силу в ноябре 2019 года, но пока банков, работающих по льготной ипотеке с этой категорией населения, почти нет.

Банки пока почти не выдают льготную ипотеку семьям с детьми-инвалидами

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