с чего всё началось

Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим предприятиям. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 25 апреля.

Общество Пенсионерам предложили разрешить прогулки Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 726

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 197

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 26

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,8K

Общество В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.

Общество Забайкалье получит еще 424 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом На оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда средствами индивидуальной защиты и оборудованием Забайкальский край получит от правительства России 424 миллиона рублей.

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .

Общество Помощник Путина назвал приоритеты для власти Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды.

Происшествия Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

Недвижимость Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5% Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. 1,5K

Наука Нейроны гипоталамуса заставили мышей есть больше жирной пищи Ученые из Германии, США и Швейцарии под руководством Йенса Брюнинга (Jens Bruning) из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка обнаружили субпопуляцию нейронов дугообразного ядра гипоталамуса, активных у мышей, которые три дня ели пищу с высоким содержанием жиров.

Политика Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России". 8

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 60

Общество В России приняли закон о выплатах семьям с безработными Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.