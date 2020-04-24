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ИзвестияБанки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов
Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим предприятиям. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 25 апреля.
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с чего всё началось
Правительство России выделило 6 млрд рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам под 6,5% годовых, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ruвчера в 14:09
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Условия для предоставления льготной ипотеки под 6,5% разъяснили в прокуратуре
Tkgorod.ruвчера в 03:19
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