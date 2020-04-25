Экономика

News.ruNews.ruБанки получат 6 млрд рублей на возмещение доходов по льготной ипотеке

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.
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Мишустин выделил 24 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

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Условия для предоставления льготной ипотеки под 6,5% разъяснили в прокуратуре

Tkgorod.ru24 апреля в 03:19

Правительство выделило 24 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям

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Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов

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Правительство РФ направит 24 млрд рублей на субсидии банкам

News.ruвчера в 10:54

До 1 ноября банки будут предоставлять ипотечные кредиты под 6,5% годовых

Гарант24 апреля в 03:30

Мишустин утвердил выделение 24 млрд рублей субсидий банкам

Rambler News Serviceвчера в 13:31
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

Пандемия коронавируса, по всей видимости, сделала Красную горку не такой популярной у российских молодоженов Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья.
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Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM вчера в 22:13
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Общество

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru вчера в 21:36
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Хоккей

Защитник «Авангарда» Мартынов перейдёт в «Металлург»

ГЛАС.RU вчера в 05:07
Общество

ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет

Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
Знамя 31 вчера в 17:10
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Здоровье

Из-за коронавируса в Краснодаре закрыли корпус онкодиспансера

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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета вчера в 17:21
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
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Общество

Голикова признала, что россияне устали от карантина

Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru 24 апреля в 15:11
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik 24 апреля в 14:43
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Общество

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
ТАСС вчера в 22:52
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
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Происшествия

95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск вчера в 22:39
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Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
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Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 15:44
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 24 апреля в 07:27
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости.
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
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Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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Общество

Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
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Финансы

Банк России понизил ключевую ставку

Центральный банк России объявил в пятницу о понижении ключевой ставки.
Московский Комсомолец 24 апреля в 06:32
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Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 24 апреля в 08:59
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

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