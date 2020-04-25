Экономика
News.ruБанки получат 6 млрд рублей на возмещение доходов по льготной ипотеке
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.
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Мишустин выделил 24 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:58
Условия для предоставления льготной ипотеки под 6,5% разъяснили в прокуратуре
Tkgorod.ru24 апреля в 03:19
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
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Экспресс газета вчера в 17:21
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
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Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
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Общество
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Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
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Общество
СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына
Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
ТАСС вчера в 22:52
Общество
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Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
Происшествия
95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск вчера в 22:39
Общество
Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса
Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
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Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии
Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости.
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Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru вчера в 17:19
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
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Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН вчера в 05:19
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
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Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
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Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
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