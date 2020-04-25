Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.

Банки получат 6 млрд рублей на возмещение доходов по льготной ипотеке

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