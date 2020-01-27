Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Происшествия Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).

Армия и оружие Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев проверили состояние учебно-материальной базы военных объектов в Алабино и Наро-Фоминске, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Политика Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Армия и оружие Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Армия и оружие Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года» Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».

Происшествия Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.