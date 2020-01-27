Экономика
РБКБанки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
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Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
Происшествия
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
Общество
В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Экономика
Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей
Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Армия и оружие
Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев проверили состояние учебно-материальной базы военных объектов в Алабино и Наро-Фоминске, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Политика
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Политика
Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Арктический циклон почти не затронет Петербург
Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Происшествия
В Курске двое детей погибли, провалившись под лед
Двое детей утонули в Курске в воскресенье, провалившись под лед, сообщает главное управление МЧС по региону.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Происшествия
Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Авто
Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное совещание постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии по поводу борьбы с новым типом коронавируса.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV.