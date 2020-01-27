Экономика

РБКРБКБанки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБКвчера в 16:00

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Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (27.01)

Право.рувчера в 23:53

Налоговики начали штрафовать банки за отказ приостанавливать личные счета ИП

Вести.Финансвчера в 23:41

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБКвчера в 16:00

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ruвчера в 18:58

ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Коммерсантъвчера в 18:31

В России банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Мой Брянсквчера в 22:52
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Общество

Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань

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RT на русском вчера в 23:22
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
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Газета.Ru 00:01
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
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Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке

Комсомольская правда вчера в 01:24
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Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
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Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
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Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru вчера в 08:56
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Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
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Истерия по коронавирусу докатилась до Сахалина: граждане штурмуют СМИ

Жители Сахалинской области уже успели стать жертвами раздуваемой истерии по коронавирусу.
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Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала

Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Блокнот.ру вчера в 08:48
Происшествия

В пятиэтажке Махачкалы взорвался газ, пострадал ребенок

В воскресенье, 26 января, в пятиэтажке Махачкалы взорвался газ.
RZN.info вчера в 07:11
Общество

Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров

Индексация пенсий распространится на работающих пенсионеров.
Lenta.ru 00:05
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Показали изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Автоновости дня 25 января в 12:42
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Билл Мюррей появится в продолжении «Охотников за привидениями»

Актер Билл Мюррей сыграет роль в продолжении культового фильма "Охотники за привидениями: Наследники".
РЕН ТВ вчера в 17:05
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника

REGNUM вчера в 22:32
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Численность населения России снова сократилась

Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Ведомости вчера в 16:36
Политика

Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
РИА Новости вчера в 21:53
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Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском вчера в 19:52
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль вчера в 13:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
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"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
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Политика

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru вчера в 18:10
Общество

Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентская газета вчера в 07:23
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