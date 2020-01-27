Экономика

РБКРБКБанки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБКвчера в 16:00

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РБК: ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

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РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета ИП

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ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ruвчера в 18:58

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Lenta.ru00:53

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия

Найдена мать оставленных в «Шереметьево» детей

REGNUM 00:56
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В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

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Количество погибших от нового коронавируса достигло 80

От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.
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Происшествия

Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
РИА Новости 01:33
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
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В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
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Перевозки Благовещенск-Хэйхэ прекратили до 1 февраля

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Происшествия

В Гонконге произошел взрыв в больнице

По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
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В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян

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Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

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Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
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Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
ТАСС вчера в 19:21
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 25 января в 17:18
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 25 января в 15:17
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

ToDay News Ufa вчера в 01:04
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Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
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Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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Политика

Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
РИА Новости вчера в 10:54
Технологии

Сим-карты отправят через AliExpress

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Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал «воссоединение» с Дженнифер Энистон

Известный американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем воссоединении с одной из бывших жен — актрисе Дженнифер Энистон.
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Культура

Начался прием заявок на участием в новом сезоне «Музыки в метро»

В Москве 27 января начинается прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро», пишут на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:19
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