Экономика

РБКРБКБанки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
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Налоговики начали штрафовать банки за отказ приостанавливать личные счета ИП

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РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета ИП

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РБК: ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

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ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ruвчера в 18:58

ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Коммерсантъвчера в 18:31

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБКвчера в 16:00
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