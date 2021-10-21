Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении (сейчас в законе предусмотрена обязанность предоставлять услугу на всех платформах).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии у НАТО каких-либо фактов о якобы имевшей место злонамеренной деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации.
Завтра, 22 октября, в силу вступают новые изменения, внесенные в Указ губернатора О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности .