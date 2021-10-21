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Банки попросили ЦБ отложить на год выдачу кредитов по биометрии

Российские банки попросили ЦБ отложить срок вступления требований о запуске возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).
Forbes
Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении (сейчас в законе предусмотрена обязанность предоставлять услугу на всех платформах).
РБК
ЕБС была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для получения новыми клиентами финансовых и иных услуг без посещения банка.
РБК
Как сообщали в ЦБ, сбор биометрии в ЕБС будет осуществляться только после идентификации гражданина при личной явке в офис банка или МФЦ.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

РБК: банки просят ЦБ отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии на год
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Банки просят ЦБ отложить введение выдачи кредитов по биометрии
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