Экономика
РИА НовостиБанки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК04:00
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