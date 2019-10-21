Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
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с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК04:00

Подробнее о событии

ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

Газета.Ru11:33

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

RT на русском08:17

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБК04:00

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолец06:17

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАСС06:15

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ05:44

Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

РИА Новости08:16
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Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

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Ведомости 19:04
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Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru 15:51
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Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
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У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
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RT на русском 18:35
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Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Футбол

Первушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»

Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.
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Минтруд ответил на сообщения о массовых сокращениях в России

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Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

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Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове полностью признал вину

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Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил NBC News, что его компания обнаружила попытки Ирана и России вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
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По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
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Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.
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