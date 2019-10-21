Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

с чего всё началось

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.

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