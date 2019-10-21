Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

с чего всё началось

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.

Футбол Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 Главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» определились с стартовыми составами на предстоящий матч, который начнётся в 18:30 по московскому времени.

Футбол «РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры.

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.

Происшествия В Хабаровске во время экзамена на краповый берет погиб росгвардеец По неподтвержденным данным, трагический инцидент произошел во время сдачи экзамена на краповый берет.

Общество Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Общество В России могут отменить плату для детей за вывоз мусора Предлагается сделать тарифы на вывоз мусора дифференцированными, в частности, отменить плату для детей до трех лет, а для детей дошкольного возраста и учеников младших классов ввести льготы.

Кино Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Общество Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.

Политика Глава чешской контрразведки заявил о раскрытии хакерской сети РФ Посольство РФ в Чехии опровергло заявление о том, что раскрытая чешскими спецслужбами хакерская сеть на территории страны как-либо связана с Россией.

Игры Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5 Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Политика Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году "Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Кино Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот» Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.