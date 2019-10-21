Экономика
ИзвестияБанки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Кино
Критики назвали нового «Терминатора» идеальным продолжением второй части
Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия "Терминатора 3", — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.
Ferra 07:55
Хоккей
Бывший голкипер «Филадельфии» Лейтон назвал КХЛ «пивной лигой»
Участник финала Кубка Стэнли сезона-2009/10 в составе клуба «Филадельфия Флайерз» Майкл Лейтон поделился воспоминаниями о своих выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
RT на русском 07:50
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews 19 октября в 15:08
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 16:06
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 06:47
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Политика
«Российские хакеры» выдавали себя за иранских — Британский киберцентр
Российские хакеры якобы долгое время прикрывались сетью иранских хакеров.
REGNUM 07:47
Происшествия
СК назвал причину гибели найденной возле ущелья в Приморье туристки
Тело 41-летней женщины обнаружили 19 октября вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе.
РБК 05:23
Армия и оружие
В Литву пришла американская бронетехника
21 октября в Литву по железной дороге доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley, сообщил BNS представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис.
Интерфакс 06:32
Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Фестиваль «Время колокольчиков» в Череповце окончился массовой дракой
Российская газета 08:02
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года.
РИА Новости 05:49
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета вчера в 11:00
Шоу-бизнес
В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие
21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, окончил учебное заведение в Великобритании.
ТВ Центр 05:47
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища
Мать Анастасии Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища.
OAnews 05:13
Авто
Nissan представил спецверсию минивэна Serena
Компания Nissan представила «заряженную» версию своего обновленного минивэна Serena.
Letnews.ru 05:59
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru 00:45