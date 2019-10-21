Экономика

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Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК00:00

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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

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ТАСС02:15

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Газета.Ru04:12

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Московский Комсомолец02:17

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РИА Новости04:16

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ01:44

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБК00:00
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