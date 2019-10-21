Экономика
ИзвестияБанки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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Российская газета вчера в 13:31
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Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Sport.ru 03:29
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Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.
Накануне.Ru вчера в 20:08
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
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«Росатом» опубликовал архивные документы о создании атомной бомбы
Rambler News Service 02:33
Политика
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Российская газета 05:46
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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Мероприятие начнется в 11 утра В Министерстве культуры РФ состоится презентация открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства.
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Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Российская газета 03:31
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В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
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Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
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Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»
Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
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Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»
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Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров
Необходим диалог между Дамаском и курдами по ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
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