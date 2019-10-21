Экономика
ИзвестияБанки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Наука
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Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
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Российская газета 04:03
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Российская газета вчера в 11:00
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Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею
Ferra вчера в 09:13
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Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
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Росатом рассекретил приказ о создании первой атомной бомбы в СССР
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Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
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При оценке периода 1985-1991 годов, 61% россиян посчитали, что "перестройка" принесла стране больше негативных результатов, в то время как о положительных последствиях заявил почти каждый четвертый опрошенный (24%).
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Нормой специалист назвал не более трех яиц в день. Мясников также опроверг миф о том, что польза яиц зависит от их цвета и яркости желтка.
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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
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В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
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Фигурное катание
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Российская многодетная семья сбежала в глубь страны от органов опеки
«Комсомольская правда» пишет, что семья Лапшиных проживала в доме в Вологодской области, пока у родителей не захотели отобрать их шестерых детей.
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