Экономика

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Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК00:00

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РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

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Коммерсантъ01:44

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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
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