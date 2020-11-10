Изначально Минцифры предлагало перевести объекты КИИ на использование преимущественно отечественного ПО с 1 января 2021 года, а на использование оборудования — с 1 января 2022 года, но банки тогда предупредили ЦБ, что ускоренный переход может создать риски масштабных перебоев в работе систем, и просили отложить его до 2025–2026 годов.

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