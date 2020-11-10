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РБК
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

РБК
Телеканал 360°
Накануне.Ru
RuNews24.ru
Изначально Минцифры предлагало перевести объекты КИИ на использование преимущественно отечественного ПО с 1 января 2021 года, а на использование оборудования — с 1 января 2022 года, но банки тогда предупредили ЦБ, что ускоренный переход может создать риски масштабных перебоев в работе систем, и просили отложить его до 2025–2026 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

Российские банки попросили ЦБ снова перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и ИТ-оборудования.
РБК16:00
Подробнее о событии
Накануне.Ru

Банки просят продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

Накануне.Ru21:09
Телеканал 360°

Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на российское ПО

Телеканал 360°20:28
REGNUM

Российские банки вновь попросили отстрочить переход на отечественное ПО

REGNUM16:56
RuNews24.ru

Банки попросили ЦБ отсрочить сроки перехода на отечественное ПО и оборудование

RuNews24.ru19:38
Эхо Москвы

Банки снова попросили Центробанк сдвинуть переход на российское программное обеспечение и оборудование

Эхо Москвы19:12
Forbes

Банки второй раз обратились к ЦБ с просьбой сдвинуть переход на отечественное ПО

Forbes19:57
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

РБК16:00

Обвиняемая в хищении имущества Дрожжина пожаловалась на семью Баталова

Российская актриса Наталья Дрожжина, которую вместе с супругом Михаилом Цивиным, обвиняют в мошеннических действиях с имуществом покойного Алексея Баталова, нелицеприятно высказалась в адрес вдовы и дочери актера.
Обвиняемая в хищении имущества Дрожжина пожаловалась на семью Баталова
Evo-rus.com9 ноября в 13:33

Корабль ВМС Великобритании проследил российские корабли вблизи Шотландии

Лондон, 11 ноября 2020, 00:41 — REGNUM Сторожевой корабль Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Tyne проследил за двумя кораблями Северного флота ВМФ России вблизи восточного побережья Шотландии.
Корабль ВМС Великобритании проследил российские корабли вблизи Шотландии
REGNUM16:41

В Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба-2020»

Пятые совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2020" открылись в населенном пункте Тарбела в Исламской Республике Пакистан, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.
ТАСС8 ноября в 20:12

Сыродельный завод в Новосибирской области начнет выпускать продукцию в 2021 году

Компания "Сибирская нива" (входит в "Эконива-АПК холдинг") намерена запустить производство строящегося в поселке Маслянино Новосибирской области завода по производству сыров и молочной продукции, экспорт которой планируется на территорию Китая, к концу 2021 года.
ТАСС8 ноября в 23:48

Главный прокурор Минюста США уволился после решения о проверках нарушений на выборах

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
Газета.Ruвчера в 15:04

Заполняемость театров и кинотеатров в Москве ограничили до 25%

«Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — приводит RT текст документа.
Известия21:11

В Минобороны рассказали о развертывании миротворцев в Карабахе

Национальным центром управления обороной (НЦУО) Российской Федерации выполняется полный комплекс мероприятий по управлению и контролю переброски российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Известиявчера в 06:22

Китай вызывает Лунтика

Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) запускают новую программу - компаниям компенсируют расходы на адаптацию продукции для зарубежных рынков, которая помимо маркетингового продвижения включает в себя перевод и дублирование.
Российская газета8 ноября в 11:42

В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки

По прогнозам "Дом.РФ", в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб. Почему растет ипотечный рынок Средняя стоимость ипотеки снизилась в мае, когда в России полноценно стартовала льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках, свидетельствуют данные ЦБ.
РБК21:00

В российском футболе вновь назрел вопрос реформ

В российском футболе вновь назрел вопрос реформ Перед ноябрьским окном для матчей национальных сборных впервые за довольно долгий срок вновь стала актуальной тема серьезных реформ в высшем дивизионе отечественного футбола.
Коммерсантъ16:47