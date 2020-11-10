Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

РБК
Телеканал 360°
Накануне.Ru
RuNews24.ru
Изначально Минцифры предлагало перевести объекты КИИ на использование преимущественно отечественного ПО с 1 января 2021 года, а на использование оборудования — с 1 января 2022 года, но банки тогда предупредили ЦБ, что ускоренный переход может создать риски масштабных перебоев в работе систем, и просили отложить его до 2025–2026 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

Российские банки попросили ЦБ снова перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и ИТ-оборудования.
РБК16:00
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Банки попросили ЦБ отсрочить сроки перехода на отечественное ПО и оборудование

RuNews24.ru19:38
Телеканал 360°

Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на российское ПО

Телеканал 360°20:28
Forbes

Банки второй раз обратились к ЦБ с просьбой сдвинуть переход на отечественное ПО

Forbes19:57
Ведомости

Банки снова попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО

Ведомости23:57
Эхо Москвы

Банки снова попросили Центробанк сдвинуть переход на российское программное обеспечение и оборудование

Эхо Москвы19:12
REGNUM

Российские банки вновь попросили отстрочить переход на отечественное ПО

REGNUM16:56
РБК

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

РБК16:00

Власти придумали способ спасти Красноярск от загрязнений

Почему Роспотребнадзор выступил за газификацию Красноярска По мнению главы Роспотребнадзора, максимальный вклад в загрязнение Красноярска вносят частный жилой сектор и объекты малого предпринимательства, которые используют уголь в качестве топлива, а также компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.
Власти придумали способ спасти Красноярск от загрязнений
РБК00:03

Собянин: рост числа заболевших в Москве вынуждает усиливать ограничительные меры

Значительный рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией наблюдается в Москве, ситуация в городе в ближайшие недели может ухудшиться, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: рост числа заболевших в Москве вынуждает усиливать ограничительные меры
ТАССвчера в 07:39

Sony опубликовала трейлер, приуроченный к релизу PlayStation 5

В понедельник на видеосервисе YouTube появился официальный трейлер, который японский производитель Sony посвятил совсем скорому выходу на рынок игровой приставки PlayStation 5. Напомним, что релиз консоли запланирован на 12 ноября, так что ждать осталось совсем недолго.
Discover249 ноября в 10:46

Фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ прекратят работу в Новосибирской области на две недели

В понедельник, 9 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил со следующей недели ограничить работу фудкортов, кинотеатров и детских площадок внутри торговых центров, а также театральных буфетов из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в регионе.
ТАССвчера в 01:58

Huawei продаст Honor за $15 млрд

О сделке, которая оценивается в 100 млрд юаней ($15,2 млрд), сообщило 10 ноября агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.
Ведомостивчера в 15:10

Из нанотрубок сделали катализаторы

Эксперты из кафедры физической и коллоидной химии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина представили созданные ими рутений-содержащие катализаторы на основе природных нанотрубок.
Anonsensвчера в 13:28

Наночастицы помогли доставить лекарство прямо в мозг

Лечению нейродегенеративных заболеваний — медленно прогрессирующих, наследственных или приобретенных недугов нервной системы, самыми известными из которых считаются болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также деменция — сильно мешает наличие гематоэнцефалического барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой, препятствующего эффективной доставке лекарств в мозг.
Naked Scienceвчера в 00:53

Определен эффективный способ опреснения морской воды солнечным светом

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ» с другими иностранными учеными создали технологию, с помощью которой можно быстро опреснять морскую воду и увеличить КПД солнечных батарей.
Первый Севастопольскийвчера в 04:12

В Wildberries сообщили, что маски стали самым покупаемым российским товаром за рубежом

Экспортный оборот Wildberries, крупнейшей российской интернет-площадки с самой широкой географией присутствия, за десять месяцев 2020 года вырос на 89%, до 17,1 млрд рублей, а чаще всего за рубежом покупали медицинские маски российского производства.
ТАСС23:19

Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с учетом поправки о возможности по решению главы государства изменять срок пребывания ректора на своем посту.
РИА Новости9 ноября в 07:16

Жителей Забайкалья предупредили об опасности приёма антибиотиков

Чита, 10 ноября 2020, 14:37 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, где наблюдается существенный дефицит медикаментов и коек для лечения больных с COVID-19, предупредили граждан об опасности самостоятельного приёма антибиотиков.
REGNUMвчера в 06:37