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Банки попросили ФНС отложить вступление в силу новых правил о вкладах

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ПРАЙМ
ФАН
Банки просят Федеральную налоговую службу (ФНС) отложить на май 2021 года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа, сообщает «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Банки просят налоговую отложить новые правила сообщения о вкладах

Российские банки просят Федеральную налоговую службу (ФНС) отложить на май 2021 года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа, следует из обращения Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы службы Даниила Егорова.
ПРАЙМвчера в 13:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банки попросили ФНС отложить вступление в силу новых правил о вкладах

Коммерсантъ16:32
Эхо Москвы

Банки просят Федеральную налоговую службу отложить вступление в силу новых правил о вкладах

Эхо Москвы22:18
ТАСС

Банки просят ФНС перенести сроки вступления в силу новых правил о вкладах

ТАСС21:02
Накануне.Ru

Российские банки попросили отложить вступление в силу новых правил о вкладах

Накануне.Ru20:05
REGNUM

Банки призвали отложить введение новых правил о вкладах в России

REGNUM00:05
ПРАЙМ

Банки просят налоговую отложить новые правила сообщения о вкладах

ПРАЙМвчера в 13:39
Банки.ру

Банки просят ФНС перенести вступление в силу новых требований к передаче информации о счетах

Банки.рувчера в 13:15

ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования

Подчеркивается, что в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр".
ТАСС05:37

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
Российская газетавчера в 16:00

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район», — подтвердили в Минобороны.
Городовойвчера в 00:43

Предполагаемая убийца женщины и четырехлетнего ребенка задержана в Саратове

По данным следствия, вечером в воскресенье в квартире дома по улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.
Интерфакс - Россиявчера в 01:43

«Яндекс» запустил аналог сервиса объявлений Avito

Новый сервис, получивший название "Яндекс.Объявления", не требует указания личных данных при размещении объявлений и отклике на них — связь между продавцом и покупателем может поддеоживаться в мессенджере "Яндекса".
Народные новостивчера в 06:42

Власти Сингапура впервые в мире разрешили продавать искусственно выращенное мясо

Куриные клетки для мяса от Eat Just берутся из банков, а питательные вещества для их роста специалисты компании получают из растений, то есть животные при производстве такой курятины не страдают.
Snob.ru04:31

Металлурги недовольны идеей «Роснефти» построить метзавод

"Русская сталь" считает новое производство на Дальнем Востоке нерентабельным Российские металлурги сомневаются в целесообразности строительства нового металлургического завода "Роснефти" на Дальнем Востоке стоимостью более $2 млрд.
Коммерсантъ05:22