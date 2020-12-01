Банки попросили ФНС отложить вступление в силу новых правил о вкладах
Банки просят Федеральную налоговую службу (ФНС) отложить на май 2021 года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа, сообщает «Прайм».В источнике
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Банки просят налоговую отложить новые правила сообщения о вкладах
Российские банки просят Федеральную налоговую службу (ФНС) отложить на май 2021 года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа, следует из обращения Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы службы Даниила Егорова.
ПРАЙМвчера в 13:39
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