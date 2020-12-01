ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования

Подчеркивается, что в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр".