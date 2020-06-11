Общество
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
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Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Путешествия
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском вчера в 15:21
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США
По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня вчера в 20:51
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости 09 июня в 10:02
Политика
Депутат Госдумы РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского по Крыму, заявил, что дружба между российским и украинским народами зависит не от статуса полуострова, а от действий киевских властей.
Наша версия вчера в 13:24
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Космос
NASA заплатит 90 млн долларов за место в «Союзе»
Ширхольц добавила, что астронавт NASA Кейт Рубинс отправится к Международной космической станции вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым на российском корабле "Союз МС".
Life.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Происшествия
В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах
Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.
РБК 00:00
Общество
Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам
Совет директоров Банка России одобрил выпуск в этому году памятной монеты, посвященной медицинским работникам.
Вести.Ru вчера в 07:37
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 09 июня в 11:56
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Армия и оружие
Новейший истребитель МиГ-35 оснастят речевым информатором
Лётчик-испытатель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов в интервью РИА Новости рассказал, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, в том числе речевым информатором.
RT на русском вчера в 01:38
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 15:51
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Технологии
Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ
Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
ИА Красная Весна вчера в 22:27
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru вчера в 11:45
Общество
Россиян ожидает «арктическое вторжение»
На смену жаркой погоде в Россию придет "арктическое вторжение". Об этом сообщает портал "Метеовести" центра "Фобос".
Газета.Ru вчера в 07:23
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом
За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
Здоровье
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20