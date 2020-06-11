Экономика
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
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Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Общество
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Авто
Половина автомобилистов отказались от покупки новой машины из-за кризиса
Большинство автомобилистов отложили покупку новой машины, говорится в исследовании "Росгосстрах-Банка".
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета вчера в 03:07
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
В Сент-Поле демонстранты свалили с пьедестала статую Колумба
Участники протестов в городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.
ТАСС 01:23
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс 09 июня в 22:46
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США
Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).
REGNUM вчера в 19:45
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Здоровье
Дополнительные силы столичных медиков прибыли в Забайкалье
В Забайкалье прибыли дополнительные силы московских медработников, они заменят приехавших ранее в край столичных специалистов.
ZAB.RU 00:30
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
RT на русском вчера в 19:28
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Футбол
Губернатор: «Без поддержки региона „Балтика“ прекратит существование»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил в инстаграме на вопрос одного из подписчиков касаемо прекращения финансирования ФК "Балтики" из бюджета области.
Soccer.ru 01:51
Происшествия
Под Саратовом 18-летний парень изнасиловал 34-летнюю женщину
Внутри оказалась 34-летняя сожительница хозяина квартиры. Он набросился на свою жертву с кулаками и начал угрожать ей убийством.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01