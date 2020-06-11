Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.

с чего всё началось

В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.

Общество В Италии продают дома за один евро В итальянской коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия начали продавать дома по €1. Об этом информирует CNN Travel. 1

Общество В суде по делу Дмитрия Соколова допросят бывшего министра В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. 1

Футбол РФС получил деньги для российских школ за трансфер Головина в «Монако» Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты для двух детско-юношеских футбольных школ, принявших участие в воспитании полузащитника сборной России Александра Головина, который в 2018 году перешел в «Монако». 1

Общество С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. 2

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Сборная России осталась на 38-й строчке в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 657

Политика ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. 22

Футбол Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий На спинах игроков во время первого тура после возобновления Премьер-лиги вместо фамилий может появиться слоган Black Lives Matter, сообщает ESPN.

Политика На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». 350

Происшествия У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски. 2

Экономика В России задумали расширить льготную ипотеку Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.

Политика Чем «Газпром» ответит на новые санкции США против СП-2 Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк ранее озвучил новый способ навредить «Северному потоку – 2». Он пояснил, что компании, оказывающие услуги по сертификации газопроводов, можно напугать негативными последствиями от санкций США. 1