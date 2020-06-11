Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБК06:51

Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Комсомольская правда04:29

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru02:20

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru02:35

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС02:35

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26
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Общество

В Италии продают дома за один евро

В итальянской коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия начали продавать дома по €1. Об этом информирует CNN Travel.
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Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн.
News.ru 05:44
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Общество

В суде по делу Дмитрия Соколова допросят бывшего министра

В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
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Происшествия

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Футбол

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Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты для двух детско-юношеских футбольных школ, принявших участие в воспитании полузащитника сборной России Александра Головина, который в 2018 году перешел в «Монако».
РБК 06:43
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров

Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
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Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
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Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 38-й строчке в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
News.ru 05:46
Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
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Экономика

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 06:00
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Футбол

Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий

На спинах игроков во время первого тура после возобновления Премьер-лиги вместо фамилий может появиться слоган Black Lives Matter, сообщает ESPN.
Sports.ru 05:28
Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
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Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
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Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски

У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Экономика

В России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 06:45
Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Румыния может признать Россию враждебной страной

Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
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Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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Чем «Газпром» ответит на новые санкции США против СП-2

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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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В Петербурге разработан план восстановления нормальной работы больниц

В Петербурге разработан план восстановления нормальной работы перепрофилированных под лечение больных коронавирусом стационаров.
Деловое.ТВ 06:14
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