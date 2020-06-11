Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

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Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Комсомольская правда04:29

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ТАСС02:35

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26
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