Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Национальная служба новостейвчера в 14:49

Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

Московский Комсомолецвчера в 10:42

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАССвчера в 02:35

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъвчера в 02:58

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ruвчера в 02:35

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБКвчера в 06:51

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ruвчера в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

В ФРГ опасаются санкций США против «Северного потока-2»

В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока-2" могут затронуть еще и работу государственных ведомств.
Радио Sputnik 07:27
2
Политика

Трамп заявил, что его фразу о погромах в США неверно истолковали

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ и общественность неправильно истолковали цитату, которую он употребил в отношении беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 10:42
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука 10 июня в 04:49
19
Общество

Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
1,9K
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
1,8K
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
525
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
645
Игры

Sony рассказала, почему выпустит две версии PlayStation 5

3DNews 09:15
Футбол

ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:43
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Футбол

Милевский рассказал о серьезном конфликте с Алиевым

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский вспомнил о том, как они со своим другом по киевскому «Динамо» Александром Алиевым играли в карты с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких.
ProstoProSport 05:38
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
33
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
106
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
681
Общество

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
164
Происшествия

В Югре загорелся нефтяной резервуар

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа горит нефтяной резервуар. Пожар охватил 400 квадратных метров.
BFM.ru 11:09
1
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
2,5K
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
255
Политика

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
126
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
1
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
92
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
67
Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

Известия 11:24
Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
35
Здоровье

Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал в эфире телеканала "Россия-24", что пока в мире так и не было создано специализированного препарата, который был лечил новый коронавирус.
Московский Комсомолец 10:50
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
145
Шоу-бизнес

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

Актриса Виктория Тарасова, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Глухарь», поведала, как на нее напали в супермаркете.
Вечерний курьер 11:19
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное