Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБК06:51

Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Комсомольская правда04:29

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru02:35

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru02:20

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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ТАСС 07:08
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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iReactor вчера в 03:00
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Шоу-бизнес

Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»

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Общество

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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Происшествия

В Белгазпромбанке проходят обыски

Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого, Виктор Бабарико, решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.
BFM.ru 05:07
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Известия 07:56
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
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Общество

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В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
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Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Экономика

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
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Шоу-бизнес

Светлана Пермякова похорошела после карантина

В своем аккаунте Instagram 48-летняя актриса разместила новое фото.
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
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Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

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Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

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Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
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