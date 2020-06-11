Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК11 июня в 00:00

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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Национальная служба новостей11 июня в 14:49

Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

Московский Комсомолец11 июня в 10:42

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РБК11 июня в 06:51

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Коммерсантъ11 июня в 02:58

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru11 июня в 02:35

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС11 июня в 02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru11 июня в 02:20
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Общество

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